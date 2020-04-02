Пользователей фейсбука из Украины возмутило, что итальянские повара в качестве благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом приготовили российским медикам борщ.
О подарке для врачей ранее рассказал вирусолог Александр Семенов. По его словам, "борщ" оказался "банальным, но вкусным свекольником", передает ria.ru
В комментариях к публикации Семенова некоторые украинцы написали, что борщ — не российское блюдо.
"Надо было приготовить щи!" — возмутилась Ірена Дроботун.
"Какой троллинг и неуважение. Вместо щей итальянцы решили порадовать русских киевским борщом", — присоединился Pavlo Manugevych.
"Флаг не тот поставили", — отметил Владимир Кондратюк.
Русскоязычные же комментаторы отнеслись к упрекам украинцев с иронией.
"С каких это пор борщ киевский?" — поинтересовалась Viktoriya Povtoreyko.
"С 2014 года, старинная легенда берет свое начало с Майдана", — ответила ей в шутку Марина Ныкытенко.
"А без политики никак? Что вы за люди?" — обратилась к возмущенным Лючия Карфора.
На прошлой неделе российские военные специалисты прибыли в Бергамо, где разместится итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусом. Они привезли с собой мобильный комплекс анализа и диагностики, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам.
Самая тяжелая ситуация с пандемией складывается сейчас в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. На Апеннинах с начала эпидемии погибли более 12 тысяч человек, это самый высокий показатель во всем мире.
Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек умерли. ria.ru