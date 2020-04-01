Президент ПМР Вадим Красносельский провёл рабочую встречу с архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой, сообщает пресс-служба главы государства.
Участники встречи обсудили механизм проведения праздничных служб в условиях глобального карантина. Отказывать прихожанам в посещении храмов в дни предстоящих величайших для православной паствы праздников – Благовещения, Вербного воскресения и Пасхи – не будут, сообщает ИА Новости Приднестровья
Для проведения торжественных служб во дворах храмов расположат палатки. Их предоставит Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
Архиепископ подчеркнул, что священнослужители приднестровских приходов строго исполняют рекомендации Оперштаба и инструкции, присланные Московской патриархией. Речь идёт о систематической санитарной обработке помещений, проведении (по возможности) служб на открытом воздухе с соблюдением карантинной дистанции между прихожанами, об использовании в причастии одноразовых столовых приборов, о минимизации соприкосновений с церковной утварью.
По словам архиепископа, прихожане с пониманием относятся к ограничениям. Количество участников служб стало заметно меньше. С теми, у кого возникают вопросы и недопонимания, священнослужители и глава Тираспольско-Дубоссарской епархии лично проводят разъяснительные беседы.
Напомним: из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим ЧП. Он продлится до 1 мая.
На данный момент у 32 приднестровцев зарегистрирован COVID-19, 29 инфицированных находятся в Слободзейском стационаре, одна гражданка ПМР госпитализирована в кишинёвское медучреждение, двое заболевших скончались. В развёрнутом на базе Слободзейской ЦРБ госпитале находятся 56 человек. Из них четверо детей. За сутки поступили 10 пациентов.