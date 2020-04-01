Обратили на себя внимание недавние заявления некоторых молдавских политиков, стремящихся выставить гуманитарную помощь Российской Федерации по борьбе с коронавирусной пандемией как «геополитическую борьбу за установление российского влияния», передает kp.md.
Российская Федерация и Республика Молдова демонстрируют высокий уровень взаимодействия и обоюдного понимания в рамках борьбы с новой угрозой. Ориентируясь на безусловный приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, российское и молдавское руководство прикладывают всесторонние усилия для борьбы с глобальной инфекцией и ликвидации ее последствий.
На этом фоне упомянутые заявления выглядят откровенно нелепо. Судя по всему, депутаты некоторых политформирований, зациклившись на собственных рейтингах, не хотят видеть, кто реально помогает Кишиневу. Демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни.
Отрадно, что в Молдавии осознают искренний и бескорыстный характер российской помощи. В тяжелых эпидемиологических и экономических условиях Россия продолжит помогать молдавскому народу, с которым мы связаны многовековыми духовными, ментальными и семейными узами. Призываем прекратить политизировать тему коронавируса, сплотиться и направить все усилия на совместное противодействие этой чуме XXI века. kp.md