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Заявление посольства Российской Федерации в Республике Молдова

Заявление посольства Российской Федерации в Республике Молдова

Russian Foreign Ministry - МИД России:

Обратили на себя внимание недавние заявления некоторых молдавских политиков, стремящихся выставить гуманитарную помощь Российской Федерации по борьбе с коронавирусной пандемией как «геополитическую борьбу за установление российского влияния», передает kp.md.

Российская Федерация и Республика Молдова демонстрируют высокий уровень взаимодействия и обоюдного понимания в рамках борьбы с новой угрозой. Ориентируясь на безусловный приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, российское и молдавское руководство прикладывают всесторонние усилия для борьбы с глобальной инфекцией и ликвидации ее последствий.

На этом фоне упомянутые заявления выглядят откровенно нелепо. Судя по всему, депутаты некоторых политформирований, зациклившись на собственных рейтингах, не хотят видеть, кто реально помогает Кишиневу. Демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни.

Отрадно, что в Молдавии осознают искренний и бескорыстный характер российской помощи. В тяжелых эпидемиологических и экономических условиях Россия продолжит помогать молдавскому народу, с которым мы связаны многовековыми духовными, ментальными и семейными узами. Призываем прекратить политизировать тему коронавируса, сплотиться и направить все усилия на совместное противодействие этой чуме XXI века.
kp.md
  • Сегодня, 15:49
  • DTV
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