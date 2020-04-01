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Вниманию жителей республики!

Вниманию жителей республики!

Оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса доводит до сведения граждан, что в период действия режима чрезвычайного положения запрещено выходить или выезжать на пикники в лесополосу, на берег реки, посещать парки, скверы и другие места массового отдыха.

Это вынужденная мера, призванная не допустить распространения вируса COVID-19, который смертельно опасен для каждого из нас.

Нарушителей порядка, установленного на время действия чрезвычайного положения, милиция будет привлекать к ответственности по статье 20.6 КоАП ПМР. Им грозит штраф до 736 рублей или арест на срок до 30 суток, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

#оставайтесь дома!

Также пресс-служба МВД ПМР информирует:

Во избежание негативных последствий от возможных противоправных действий злоумышленников, обращаем ваше внимание на тот факт, что в период карантина представители коммунальных служб не проводят проверки счётчиков и иные контрольные мероприятия с посещением абонентов на дому.

Исключение составляют экстренные вызовы по заявкам самих граждан. При этом каждый работник предприятия должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. В случае возникновения у вас сомнений, звоните в диспетчерскую службу тех хозяйств, работниками которых вам представляются люди, или по телефону 102.

То же касается волонтёров. Каждому из них выдан специальный бейдж, на котором есть «мокрая» гербовая печать городского или районного органа внутренних дел ПМР. Проверить подлинность документа вы можете по телефону 102.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 16:03
  • DTV
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