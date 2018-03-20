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В Рыбнице будет работать передвижное отделение связи

В Рыбнице будет работать передвижное отделение связи

В целях соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции Рыбницкий филиал ГУП «Почта Приднестровья» с 1 по 11 апреля закрывает почтовые отделения связи в городе и районе, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу местной госадминистрации.

Исключением станет центральное почтовое отделение связи ГОС № 5, расположенное по ул. Куйбышева, 8. Отделение связи работает ежедневно с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в субботу с 8:00 до 15:00. Выходной: воскресенье.

Для предоставления населению города услуг почтовой связи будет организовано передвижное отделение связи, работа которого будет осуществляться в следующем режиме:

ул. Вальченко, 65, возле ГОС № 6 - с 13:00 до 15:00, вторник, четверг

ул. Индустриальная, 24, возле ГОС № 9 - с 10:00 до 12:00, вторник, четверг

ул. Кирова, 88, возле ГОС № 7 - с 10:00 до 12:00, среда, пятница

ул. Юбилейная, 69, возле ГОС № 8 - с 13:00 до 15:00, среда, пятница

«Работники передвижного отделения связи будут оснащены необходимыми защитными средствами: масками, перчатками, дезинфицирующими средствами, и будут соблюдать предписанные меры по соблюдению дистанции между клиентами», – сообщила директор Рыбницкого филиала ГУП «Почта Приднестровья» Светлана Огородник.

В сельские отделения связи почтовая корреспонденция будет поступать по субботам.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.

По данным на 3 апреля, в инфекционном отделении Слободзейской ЦРБ находятся 56 человек. У 36 приднестровцев выявлен COVID-19. Двое скончались.

novostipmr.com
  • Сегодня, 16:08
  • DTV
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