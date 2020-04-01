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"Прекращение работ может обойтись дороже". Додон о ремонте мемориала "Вечность"

"Прекращение работ может обойтись дороже". Додон о ремонте мемориала "Вечность"

В Кишиневе продолжается ремонт мемориального комплекса «Вечность», несмотря на чрезвычайное положение, введенное в стране из-за распространения коронавируса. Как отметил 3 апреля президент Игорь Додон в эфире «Президент отвечает», ремонт начался до эпидемии, и сейчас прекращение работ может обойтись дороже. Празднование Дня победы 9 мая также пока не отменили, передает newsmaker.md.

«Приоритетом в этот период является в первую очередь здоровье людей, а также поддержка для предпринимателей и людей, оставшихся без работы. Ремонт на мемориальном комплексе начался задолго до кризиса, насколько я знаю. И надо посмотреть, можно ли его остановить на нынешнем этапе, и не обойдетcя ли прекращение ремонта дороже, чем если бы завершили», — заявил Додон, обещав, что правительство вскоре внесет поправки в бюджет и установит приоритетные области, куда будут направлять деньги.

Ремонт мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе должны были завершить к 9 мая. Согласно плану подготовки ко Дню Победы, ремонт мемориального комплекса будет стоить 4 млн леев.

Что касается празднования Дня победы 9 мая, Додон отметил, что пока мероприятия не отменили, и вопрос остается открытым. По его словам, все зависит от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.

«На этом этапе у нас нет окончательного решения о том, пройдут ли 9 мая праздничные мероприятия. Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация в последующие недели. Даже в России парад еще не отменили. Поэтому посмотрим. Если пандемия продолжится, очевидно, что нам придется отменить некоторые мероприятия, тем более, если это массовые мероприятия», — отметил Додон.

Напомним, что о необходимости отремонтировать мемориальный комплекс «Вечность» в январе заявляли сначала президент Игорь Додон, а потом и премьер-министр Ион Кику. Глава кабмина также подчеркнул, что мемориал не ремонтировали больше 10 лет, и он нуждается в капитальной реконструкции.

newsmaker.md
  • Сегодня, 16:16
  • DTV
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