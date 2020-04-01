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По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на 18:30 третьего апреля в Слободзейском госпитале находятся 48 человек. Из них пять детей. Сегодня в ЦРБ доставлен один пациент с первичными симптомами коронавирусной инфекции. В реанимации остаются два заболевших.

Пришли результаты трёх биопроб, которые оставались на доисследовании. Анализы были повторно взяты у больных COVID-19, которые находятся на лечении в инфекционном отделении Слободзейской ЦРБ. По оценкам специалистов, состояние здоровья людей заметно улучшается. Однако об их выздоровлении можно будет говорить только после двух отрицательных ответов на анализы. Делать забор биоматериалов будут с периодичностью в несколько дней, передает пресс-служба МВД ПМР.

В кишинёвской лаборатории тестирование проходят 19 отправленных утром биопроб.

На сегодняшний день COVID-19 подтверждён у 36 приднестровцев. Из обозначенного количества двое умерли, 33 проходят лечение в инфекционном отделении Слободзейской ЦРБ. За пределами республики (в больнице Кишинёва) остаётся бендерчанка, которая заразилась коронавирусом, пребывая в гостях в РМ.

mvdpmr.org
  • Вчера, 19:22
  • DTV
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