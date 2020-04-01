Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за январь-февраль 2020 года составила 4 780 рублей ПМР ($297 по курсу ПРБ), на 7,9% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 93 674 человека, передает newspmr.com. Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за январь-февраль 2020 года составила 5 716 рублей ($355 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 283 рубля. Темп роста за год – 108,2%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 12 192 руб.; - черная металлургия – 7 785 руб.; - электроэнергетика – 7 538 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 377 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 335 руб.; - почтовая связь – 2 522 руб.; - геология и метеорология – 2 588 руб.; - автомобильный транспорт – 3 547 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 6 308 рублей ($392 по курсу ПРБ). За январь-февраль 2019 года эта величина находилась на уровне 5 834 рубля. Темп роста за год – 108,1%. Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 22 633 человека.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 7 785 руб.; - электроэнергетика – 7 538 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 377 руб.; - химическая промышленность – 5 998 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 4 277 руб.; - мукомольно-крупяное производство – 4 985 руб.; - электротехническое производство – 4 968 руб.; - легкая промышленность – 5 240 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за январь-февраль 2020 года составила 3 844 рубля ($239 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 598 рублей. Темп роста за год – 106,8%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - управление свободными экономическими зонами – 10 800 руб.; - банки и кредитование – 8 842 руб.; - страхование – 7 556 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 5441 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - социальное обеспечение – 2 860 руб.; - культура и искусство – 2 921 руб.; - дошкольное и школьное образование – 2 993 руб.; - органы управления городов и районов – 3 325 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за январь-февраль 2020 года составила 3 247 рублей ($202 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2019 года эта зарплата находилась на уровне 3 078 рублей. Темп роста за год – 105,5%. Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 41 889 человек.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - органы государственной власти – 5 195 руб.; - общая коммерческая деятельность – 5 176 руб.; - высшее образование – 4 191 руб.; - редакции и издательства – 4 062 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 360 руб.; - сельское хозяйство – 2 431 руб.; - геология и метеорология – 2 588 руб.; - жилищно-коммунальное хозяйство – 2 635 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.