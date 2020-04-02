Олег Петрик депутат ВС ПМР по избирательному округу № 3 «Борисовский» (г. Бендеры), у себя на странице, в одной из социальных сетей, обращается к жителям микрорайона Борисовка. Он информирует о возобновлении работы и временном графике отделения ЗАО "Приднестровский Сбербанк" на территории рынка «Борисовский»
"Уважаемые жители микрорайона "Борисовка"! По Вашим многочисленным просьбам, решен вопрос возобновления работы отделения ЗАО "Приднестровский Сбербанк" на территории рынка «Борисовский». Вход на территорию рынка со стороны моей общественной приемной (с ул. Толстого). Временный график работы отделения:
02.04.2020г. с 10.00 до 16.00; 04.04.2020г. с 10.00 до 16.00; 08.04.2020г. с 10.00 до 16.00; 09.04.2020г. с 10.00 до 16.00.
Дальнейший график работы будет представлен дополнительно банком.
Также информирую Вас, что все клиенты ЗАО «Приднестровский сбербанк», использующие пластиковые карты банка, могут БЕЗ комиссии снять наличные денежные средства со своих счетов в банкоматах ЗАО «Эксимбанк» (ближайший расположен в аптеке "Провизор" в д. 6А по ул. 50 лет ВЛКСМ)".
Сегодня, 3 апреля, он также проинформировал жителей микрорайона об установке банкомата Сбербанка в магазине ЮГ-2 и разъяснил пожилым жителям, как можно получить карты Агропомбанк для получения на них пенсий и дополнительных услуг.
"Уважаемые друзья! Информирую Вас, что в ближайшие дни (может быть успеют сегодня) будет установлен банкомат Сбербанка в помещении магазина ЮГ-2.
Также, Агропомбанк открывает "горячую линию" 16-62, специально для выдачи банковских карт и перевода пенсии желающим пенсионерам. Всем пенсионерам, пожелавшим получать пенсию на карту Агропромбанка, предлагается звонить на этот номер, автоинформатор зарегистрирует обращение, после чего, со звонившим свяжется сотрудник банка и согласует время, в которое специалист банка, в сопровождении сотрудника милиции придут к обратившемуся, выдадут бесплатно карту и разъяснят порядок пользования.
Одновременно они подключат интернет-банк, для возможности оплачивать все коммунальные платежи онлайн. Банковская комиссия за всё - 3 рубля в месяц, при этом, при оплате картой в супермаркете скидка 3% и пенсия на карту поступает намного раньше, чем приносит доставщик."