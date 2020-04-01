В период с 27 марта по 2 апреля на территории республики зарегистрировано 144 заявления и сообщения о преступлениях. По 111 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период времени было зафиксировано одно убийство (лицо установлено), один факт причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемое лицо установлено), один грабёж (раскрыт), 30 краж (семь из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены), одно преступление в сфере экономики (раскрыто), передает пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлен и задержан один госдолжник.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел зафиксировано 875 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 20 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено пять таких водителей, г. Тирасполя – четыре. В Слободзейском и Григориопольском районах – по три, г. Бендеры, Дубоссарском районе – по два, Каменском районе – один.
С 27 марта по 2 апреля на территории республики зарегистрировано семь пожаров. Погибших и раненых нет. Три пожара зафиксировано в Рыбницком районе (сёлах Ленино, Гараба и Гидирим), два – в Дубоссарах, по одному – в Тирасполе и Григориопольском районе. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 20 административных протоколов.