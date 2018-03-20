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В Китае из-за повторной волны коронавируса закрыли 600-тысячный район

В Китае из-за повторной волны коронавируса закрыли 600-тысячный район

Китай, который один из первых взял под контроль эпидемию коронавируса, вновь оказался на пороге нового витка пандемии. Один из районов провинции Хэнань - Цзя, где проживает более 600 тысяч человек, отправлен на тотальный карантин. Блокаду объявили после того, как в регионе стали выявлять бессимптомных носителей COVID-2019.

Среди жителей Поднебесной растет паника. Они обеспокоены тем, что эпидемия может повториться. Ситуацию осложняют завозные случаи коронавируса - в последние недели власти КНР фиксировали COVID-2019 только у приезжих в страну, а также наличие бессимптомных носителей заразы среди местного населения, передает kp.md.

Началось все с того, что 59-летняя местная жительница, пришедшая на прием к врачу, заразилась от него коронавирусной инфекцией. У женщины поднялась температура и начались головные боли. При этом у медика не было никаких характерных симптомов. После этого было решено закрыть все организации в районе, а жителям запретили без надобности покидать свои квартиры. В случае выхода на улицу необходимо носить маску и регулярно проходить проверку температуры. В городах ограничено движение автомобилей.

После истории с заражением пациента, в больнице было проведено обследование всех медработников, которые контактировали с инфицированными. В итоге, COVID-2019 был выявлен у трех врачей, у которых болезнь протекала бессимптомно. После положительного теста медиков отправили на карантин.

Международное научное сообщество по-прежнему упрекает власти КНР в сокрытии данных о реальном числе заболевших коронавирусом. До нынешней недели Китай не включал в это число тех, у кого отсутствовали симптомы болезни. Сейчас на самоизоляции находится 1367 человек, у которых тест на COVID-2019 оказался положительным, но при этом нет никаких болезненных признаков.
kp.md
  • Сегодня, 09:21
  • DTV
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