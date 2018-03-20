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Будьте дома: "Песняры" и "Театр Чехова" придут к вам

Будьте дома: "Песняры" и "Театр Чехова" придут к вам

Государственный Русский Драматический Театр имени А.П.Чехова в Кишиневе объявил о начале онлайн-вещания. Оно доступно уже с сегодняшнего дня - теперь смотреть свои любимые постановки вы сможете, не выходя из дому и соблюдая все условия самоизоляции.

Как гласит сообщение от администрации театра, будут доступны как старые постановки в режиме онлайн, так и свежие спектакли - они будут появляться еженедельно. Все постановки будут в открытом доступе на YouTube-канале. Список ближайших постановок - чуть ниже:

✔ "Король Ричард III" | драма | У. Шекспир

✔ "Волшебная булава" | сказка в 2-х действиях | Л.Деляну

✔ "Банкрот" | комедия | А. Островский

Будьте дома: "Песняры" и "Театр Чехова" придут к вам

Следить за новостями Театра Вы можете на официальной странице в Фейсбуке


Будьте дома: "Песняры" придут к вам
Будьте дома: "Песняры" и "Театр Чехова" придут к вам
Концерт легендарной группы можно будет посмотреть, не нарушая главного призыва дня: "Оставайтесь дома", передает sputnik.md.

Сегодня, 4 апреля, в 19:00 в рамках проекта #БЕЗАНТРАКТА в пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет онлайн-концерт группы "Песняры".

Трансляция будет на сайтах агентства - sputnik.by и партнёра проекта - фонтанка.ру.

Таким образом, предоставляется прекрасная возможность приятного семейного или индивидуального просмотра, который позволит вспомнить, а то и впервые узнать композиции легендарной команды.


  • Сегодня, 09:45
  • DTV
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