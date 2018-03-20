Государственный Русский Драматический Театр имени А.П.Чехова в Кишиневе объявил о начале онлайн-вещания. Оно доступно уже с сегодняшнего дня - теперь смотреть свои любимые постановки вы сможете, не выходя из дому и соблюдая все условия самоизоляции.
Как гласит сообщение от администрации театра, будут доступны как старые постановки в режиме онлайн, так и свежие спектакли - они будут появляться еженедельно. Все постановки будут в открытом доступе на YouTube-канале. Список ближайших постановок - чуть ниже: