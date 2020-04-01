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Жаропонижающие не смогут обмануть пограничников: Всех граждан Молдовы будут тестировать на коронавирус при въезде в страну

Жаропонижающие не смогут обмануть пограничников: Всех граждан Молдовы будут тестировать на коронавирус при въезде в страну

Граждан Республики Молдова, которые вернутся домой в последующие дни, могут обязать проходить тест на выявление заражения новым коронавирусом. По словам премьера Иона Кику, такая мера рассматривается, и решение будет принято на днях, отмечает IPN.

„Мы введём эту систему на основе возможностей частных лабораторий страны. В настоящее время все государственные лаборатории уже заняты тестированием в медицинских учреждениях, что не позволяет тестировать там тех, кто возвращается. Их тестирование будет проводиться в частных лабораториях, мы встретились с представителями лабораторий, и они говорят, что это возможно”, - сообщил Ион Кику в эфире передачи „О нас” на телеканале Jurnal TV, передает kp.md.

По словам чиновника, проведение тестирования не будет обеспечиваться из государственного бюджета, так что каждый человек будет оплачивать свой тест.

„Поскольку эти лаборатории являются частными, они получают деньги от людей, которые к ним обращаются. Тестирование будет проводиться при въезде в страну: в аэропорту и на пунктах пересечения сухопутной границы”, - уточнил Ион Кику.

kp.md
  • Сегодня, 10:04
  • DTV
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