По состоянию на 11:00 четвёртого апреля в Слободзейском госпитале на лечении находятся 32 человека с подтверждённым коронавирусом.
27-летняя женщина, чьи биопробы вчера дали положительный ответ, умерла. Как говорят специалисты, тираспольчанка находилась в тяжёлом состоянии. У неё была почечная недостаточность и двухсторонняя пневмония, передает пресс-служба МВД ПМР.
В кишинёвской больнице остаётся бендерчанка, которая заразилась COVID-19, пребывая в гостях в Молдове.
Из лаборатории соседнего государства пришли результаты анализов 12 пациентов. Все они отрицательные. На доисследовании находятся – 7 проб.
Сегодня в Кишинёв отправлено 24 биоматериала. Два из них были взяты на контроль у пациентов, которые проходят лечение от коронавируса. mvdpmr.org