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В Оперштабе прокомментировали новые случаи COVID-19

В Оперштабе прокомментировали новые случаи COVID-19

Сегодня стало известно о 8 новых случаях заражения приднестровцев коронавирусом.

Как сообщили в Оперативном штабе по профилактике и недопущению распространения инфекции, в числе людей, чьи анализы 4 апреля дали положительный результат, трое тираспольчан: женщины 1958, 1960 годов рождения и 66-летний мужчина, передает novostipmr.com.

COVID-19 также выявили у каменчанки 47 лет и у жительницы села Чобручи Слободзейского района 1980 года рождения.

Положительные пробы оказались и у семьи из села Суклея Слободзейского района: диагноз подтвердился у 61-летнего мужчины, его супруги 1961 года рождения и их 29-летней дочери.

С начала распространения вируса на нашей территории COVID-19 подтверждён у 44 приднестровцев. Из обозначенного числа трое умерли, 40 человек проходят лечение в инфекционном отделении Слободзейской ЦРБ. В больнице Кишинёва остаётся бендерчанка, которая была госпитализирована из района Штефан-Водэ.

Медики ждут результаты анализов 22 человек, которые накануне были госпитализированы по месту жительства в инфекционные отделения территориальных больниц с подозрением на коронавирус. После подтверждения диагноза пациенты будут переведены в слободзейский госпиталь. Такая система теперь будет работать по всей республике, заявили в Оперштабе. По поручению Правительства Министерство здравоохранения разработало соответствующий алгоритм действий.

Также в лаборатории Кишинёва на повторном исследовании находятся биопробы двух пациентов, которые проходят лечение от коронавируса в Слободзейской ЦРБ.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:36
  • DTV
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