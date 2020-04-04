Dnestr.TV

 
0

Антирекорд: в Молдове выявлен 161 случай заражения коронавирусом

Антирекорд: в Молдове выявлен 161 случай заражения коронавирусом

Таким образом совокупное количество инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 752 человека.

В Молдове подтвердился еще 161 случай коронавируса нового типа. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику во время брифинга в субботу, сообщает sputnik.md.

"По итогам изучения результатов 681 теста, был установлен еще 161 случай заражения", - заявил премьер.

По его словам, в 11 случаях речь идёт о занесении вируса в страну, а в остальных о внутренней передаче. Кику подчеркнул, что за субботу в Сороках были выявлены 42 эпизода заражения, в Штефан-Водэ – 30. Оба населенных пункта к настоящему моменту закрыты на карантин.

"Всего в районах Штефан-Водэ и Сорока выявлены 226 случаев. Это одна треть всех случаев заражения. В Кишиневе их 264", - добавил Кику.

Премьер подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день заражены 215 сотрудников работников системы здравоохранения. 55 процентов инфицированных приходятся на Штефан-Водэ и Сороки.

"К сожалению, сегодня были зафиксированы три смерти. Один случай в Тирасполе и два в Кишиневе. Всего умерли 12 человек", - добавил глава кабмина.

Он отметил, что 8 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Они находятся в тяжелом состоянии здоровья.

sputnik.md
  • Вчера, 19:45
  • DTV
  • Просмотров: 41
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна