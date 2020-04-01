Спасателям стало известно о пожаре в Чернобыльской зоне около часу дня. Возгорание распространилось на 20 гектаров. В лесу в Чернобыльской зоне отчуждения случился пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 4 апреля, передает korrespondent.net.
Около 13:22 спасатели получили информацию о возгорании леса в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка. Площадь пожара на территории лесничества составляет 20 гектаров.
Уже около 15 часов из Нежина для тушения лесного пожара вылетели два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. К тушению пожара в зоне отчуждения привлечены 91 огнеборец и 18 единиц техники.
"Трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Угрозы населенным пунктам нет", - заявили в ГСЧС.
Напомним, что в Киеве на Троещине уже две недели тушат торфяники. Тушение осложняется тем, что торф может тлеть на глубине до двух метров. Другой технологии, чем длительно заливать такие места водой, нет. korrespondent.net