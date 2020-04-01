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В зоне отчуждения в Чернобыле горит лес

В зоне отчуждения в Чернобыле горит лес

Спасателям стало известно о пожаре в Чернобыльской зоне около часу дня. Возгорание распространилось на 20 гектаров.
В лесу в Чернобыльской зоне отчуждения случился пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 4 апреля, передает korrespondent.net.

Около 13:22 спасатели получили информацию о возгорании леса в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка. Площадь пожара на территории лесничества составляет 20 гектаров.

Уже около 15 часов из Нежина для тушения лесного пожара вылетели два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. К тушению пожара в зоне отчуждения привлечены 91 огнеборец и 18 единиц техники.

"Трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Угрозы населенным пунктам нет", - заявили в ГСЧС.

Напомним, что в Киеве на Троещине уже две недели тушат торфяники. Тушение осложняется тем, что торф может тлеть на глубине до двух метров. Другой технологии, чем длительно заливать такие места водой, нет.
korrespondent.net
  • Вчера, 19:48
  • DTV
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