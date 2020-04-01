Первый благотворительный онлайн фестиваль в Молдове пройдет уже на следующей неделе.
Большинство сознательных граждан Молдовы соблюдают режим самоизоляции. И чтобы поддержать хорошее самочувствие, поднять им настроение и улучшить атмосферу в домах несколько популярных артистов решили принять участие в первом благотворительном онлайн фестивале в Молдове - Quarantine Fest.
Мероприятие организовано при поддержке винодельни Chateau Cristi, а стать его зрителем можно будет из любого уголка мира. Нас ждет более трех часов музыки в живом исполнении в уникальном и сложном с технической точки зрения формате, много хорошего настроения и прямая связь с артистами, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на diez.md.
Фестиваль Quarantine Fest by Chateau Cristi состоится в среду, 8 апреля. Начало в 18:00. Следить за ним можно будет на странице винодельни Chateau Cristi в Facebook.
Участниками Quarantine Fest by Chateau Cristi будут: • Nikorason’g • Elena Karafizi • Pasha Parfeni • Tania Cerga & Andrei Glavan • Via Dacă • Sunstroke Project • Natalia Barbu
Фестиваль Quarantine Fest by Chateau Cristi – благотворительное мероприятие. Во время его проведения будут собираться средства в поддержку кампании #ÎmpreunaPentruVoi, благодаря активистам которой за две недели с момента начала пандемии было собрано 4 000 000 леев прямых пожертвований и десятки тонн продуктов питания, средств гигиены и защиты для поддержки медицинских работников, участвующих в борьбе с пандемией COVID-19.