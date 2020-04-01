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В Молдове пройдет первый благотворительный онлайн фестиваль Quarantine Fest

В Молдове пройдет первый благотворительный онлайн фестиваль Quarantine Fest

Первый благотворительный онлайн фестиваль в Молдове пройдет уже на следующей неделе.

Большинство сознательных граждан Молдовы соблюдают режим самоизоляции. И чтобы поддержать хорошее самочувствие, поднять им настроение и улучшить атмосферу в домах несколько популярных артистов решили принять участие в первом благотворительном онлайн фестивале в Молдове - Quarantine Fest.

Мероприятие организовано при поддержке винодельни Chateau Cristi, а стать его зрителем можно будет из любого уголка мира. Нас ждет более трех часов музыки в живом исполнении в уникальном и сложном с технической точки зрения формате, много хорошего настроения и прямая связь с артистами, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на diez.md.

Фестиваль Quarantine Fest by Chateau Cristi состоится в среду, 8 апреля. Начало в 18:00. Следить за ним можно будет на странице винодельни Chateau Cristi в Facebook.

Участниками Quarantine Fest by Chateau Cristi будут:
• Nikorason’g
• Elena Karafizi
• Pasha Parfeni
• Tania Cerga & Andrei Glavan
• Via Dacă
• Sunstroke Project
• Natalia Barbu

Фестиваль Quarantine Fest by Chateau Cristi – благотворительное мероприятие. Во время его проведения будут собираться средства в поддержку кампании #ÎmpreunaPentruVoi, благодаря активистам которой за две недели с момента начала пандемии было собрано 4 000 000 леев прямых пожертвований и десятки тонн продуктов питания, средств гигиены и защиты для поддержки медицинских работников, участвующих в борьбе с пандемией COVID-19.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 20:29
  • DTV
  • Просмотров: 27
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