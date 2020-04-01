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Врач из Кишинева, который спас тысячи жизней, а сейчас из-за коронавируса - в реанимации: "Пока я не подключен к ИВЛ, помолитесь за меня!"

Врач из Кишинева, который спас тысячи жизней, а сейчас из-за коронавируса - в реанимации: "Пока я не подключен к ИВЛ, помолитесь за меня!"

Историей медика из Кишиневской Больницы скорой помощи, который заразился Covid-19, поделился один из его многолетних пациентов

"Сегодня узнал - мой доктор,который спас меня не один раз и даже не два и не три раза, лежит в реанимации БСМП, - написал в соцсетях мой товарищ Евгений. - Скажу честно, больно до глубины души! Свалил его этот коронавирус... Человек,спасший за свою жизнь тысячи жизней , упал внезапно, сраженный исподтишка .. Надеюсь и верю, что он быстро выздоровеет.... Пришло время мне поддержать моих докторов и высказать им мое огромное уважение за то что, они в такое трудное время продолжают работать для людей!"

- У меня гипертензия в пищеводе, вены увеличиваются и лопаются, возникают желудочно-кишечные кровотечения, - признается Евгений. - Причем, внезапно возникают, в любое время, ни с того, ни сего, я даже не могу надолго уехать из Кишинева из-за этого! И мой доктор в любое время дня и ночи приезжал и спасал меня. Четырежды спас! Специальными приспособлениями через рот заходил в желудок и делал операции, не разрезая меня. Очень больно, конечно, а что делать?! После такого еще несколько дней в реанимации лежишь... И врач приезжал ко мне, где бы я ни находился, чтобы спасти мне жизнь! Все бросает и мчится ко мне! Потому что, как только начинается кровотечение,у меня в запасе всего 3-4 часа...

Евгений, как у знал о том, что его доктор заболел коронавирусом и лежит в реанимации, сразу ему позвонил.

- Он не ответил и мы общались посредством смс-ок, - продолжает Евгений. - Он написал, что, мол, "у меня не все так тяжело, я еще не на ИВЛ (искусственная вентиляция легких - прим.авт.),но все равно, в реанимации. На всякий случай, помолитесь за меня!" Он сам врач БСМП, лет тридцать там работает, за это время столько жизней спас!
kp.md
  • Вчера, 20:41
  • DTV
  • Просмотров: 47
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