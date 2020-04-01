Из Кишинёва пришли результаты задержанных вчера пяти биоматериалов. Пробы трёх человек, которые ранее были госпитализированы по месту жительства в инфекционные отделения территориальных больниц с подозрением на коронавирус, дали положительный результат. Все заболевшие – женщины: бендерчанка 47 лет и жительницы с. Суклея и с. Чобручи Слободзейского района – 1974, 1972 годов рождения, соответственно, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Также известны ответы на анализы двух пациенток, которые проходят лечение от коронавируса в инфекционном госпитале г. Слободзея. Один результат положительный (у женщины 52 лет), второй – отрицательный. У 25-летней Кристины отмечается заметное улучшение состояния здоровья. Если её пробы при очередном обязательном контрольном тестировании подтвердят, что она больше не является носителем COVID-19, пациентка будет выписана из Слободзейского госпиталя. Только тогда можно будет говорить о первом случае выздоровления. mvdpmr.org