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Плюс три заболевших COVID-19

Плюс три заболевших COVID-19

Из Кишинёва пришли результаты задержанных вчера пяти биоматериалов. Пробы трёх человек, которые ранее были госпитализированы по месту жительства в инфекционные отделения территориальных больниц с подозрением на коронавирус, дали положительный результат. Все заболевшие – женщины: бендерчанка 47 лет и жительницы с. Суклея и с. Чобручи Слободзейского района – 1974, 1972 годов рождения, соответственно, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Также известны ответы на анализы двух пациенток, которые проходят лечение от коронавируса в инфекционном госпитале г. Слободзея. Один результат положительный (у женщины 52 лет), второй – отрицательный. У 25-летней Кристины отмечается заметное улучшение состояния здоровья. Если её пробы при очередном обязательном контрольном тестировании подтвердят, что она больше не является носителем COVID-19, пациентка будет выписана из Слободзейского госпиталя. Только тогда можно будет говорить о первом случае выздоровления.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 15:39
  • DTV
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