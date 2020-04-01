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Молдова скупает весь экспорт живого карпа из Украины

Молдова скупает весь экспорт живого карпа из Украины

Украина в январе 2020 г. поставила на внешние рынки 80,8 т живой и свежей (охлажденной) рыбы на $90,8 тыс.

Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства со ссылкой на Госстат, пишет agroportal.ua.

Так, 100% (78,8 т карпа на $81,5 тыс.) экспорта украинской живой рыбы пришлось на Молдову. Такой результат в денежном выражении на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшим покупателем свежей или охлажденной рыбы стала Турция — 1978 кг калкана на $8,9 тыс. Также эта товарная позиция поставлялась в Австрию (семга), Мальту (карп), Сейшельские и Маршалловы острова (лосось тихоокеанский).

В разрезе товарных позиций за январь 2020 г.всего экспортировано такой живой и свежей или охлажденной рыбы (в абсолютном выражении):

- карпа — 78,8 т. на $81,6 тыс.;

- калкана — 1978 кг на $8,9 тыс.
agroportal.ua
  • Сегодня, 15:52
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