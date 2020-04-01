Украина в январе 2020 г. поставила на внешние рынки 80,8 т живой и свежей (охлажденной) рыбы на $90,8 тыс.
Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства со ссылкой на Госстат, пишет agroportal.ua.
Так, 100% (78,8 т карпа на $81,5 тыс.) экспорта украинской живой рыбы пришлось на Молдову. Такой результат в денежном выражении на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Крупнейшим покупателем свежей или охлажденной рыбы стала Турция — 1978 кг калкана на $8,9 тыс. Также эта товарная позиция поставлялась в Австрию (семга), Мальту (карп), Сейшельские и Маршалловы острова (лосось тихоокеанский).
В разрезе товарных позиций за январь 2020 г.всего экспортировано такой живой и свежей или охлажденной рыбы (в абсолютном выражении):