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Пожарные всегда на посту

Пожарные всегда на посту

Вчера поздним вечером в Кицканах загорелся дом на улице Лермонтова. Пожар занялся на чердаке. Вся многодетная семья в этот момент готовилась ко сну. Когда увидели яркие вспышки, вышли во двор и вызвали огнеборцев.

Дежурный расчёт СВПЧ из Бендер в течение часа ликвидировал возгорание. Кровля сгорела полностью. Причиной ЧП стало короткое замыкание. Виной всему – самодельный бойлер, который соорудил хозяин дома, передает пресс-служба МВД ПМР.

Ещё один пожар на днях произошёл в с. Гараба Рыбницкого района. У пенсионерки загорелась летняя кухня, в которой она проживала. Повреждена кровля, закончены стены внутри помещения. Хозяйка 86 лет не пострадала.

В столице пьяный житель многоэтажки на улице Краснодонской чуть не устроил серьёзный пожар. Мужчина курил в комнате, расположенной на первом этаже, и бросал окурки в окно. Произошло возгорание. В результате – испорчен фасад здания, повреждёно окно. Виновник ЧП привлечён к административной ответственности.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:56
  • DTV
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