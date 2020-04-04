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Турция со скандалом покинула первую видеоконференцию стран НАТО

Турция со скандалом покинула первую видеоконференцию стран НАТО

Первая видеоконференция стран-участниц НАТО закончилась скандалом из-за преждевременного отключения от онлайна Турции.

Встреча глав МИДов стран НАТО состоялась 3 апреля в удаленном формате из-за пандемии коронавируса. При этом в ходе общения вспыхнул спор между Грецией и Турцией, пишет iz.ru

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил ЕС в невыполнении договоренностей по беженцам, согласно которым Анкара соглашалась принять 4 млн мигрантов из Сирии в обмен на безвизовый режим и €6 млрд.

Он призвал Европу подумать о долгосрочной перспективе последствий миграционного вопроса и заявил о необходимости смягчить визовый режим, обновить договор о таможенном союзе и оказывать больше содействия Турции в борьбе с терроризмом.

Кроме того, Чавушоглу обвинил Грецию в непропуске мигрантов на свою территорию и их убийстве.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ответ обвинил Турцию в пропаганде ради политических целей и распространении фейков, пишет «Газета.ру».

«Греция столкнулась с организованным и беспрецедентным нападением на свою границу и кампанией по дезинформации со стороны Турции. Методы, используемые Турцией, нарушили ценности НАТО», — заявил греческий дипломат.

Чавушоглу потребовал дать ему ответное слово, но генсек НАТО Йенс Столтенберг прошение отклонил. В итоге турецкий министр покинул видеоконференцию.

iz.ru
  • Сегодня, 18:58
  • DTV
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