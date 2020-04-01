В свет выходит «Между Прутом и Днестром» производства группы энтузиастов из Молдовы.
Картина посвящена событиям лета 1941 года в Бессарабии.
«Бессарабия. Июнь 1941 года. Молдавский крестьянин Константин, как и другие мужчины села Салкым, поднят ночью Красной армией и отправлен на ближайшую железнодорожную станцию к эшелону «Добровольцы». По пути, Константин сбегает... Спустя месяц, он возвращается домой и сообщает, семье, что война закончилась...», - гласит синопсис фильма, передает bloknot-moldova.md.
Режиссер и сценарист фильма - Яков Грибиненко, оператор - Александр Кожокарь, монтаж - Владимир Мамчуев.
В фильме приняли участие артисты Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» имени Юрия Хармелина, а также артисты театра имени Эжена Ионеско.
– В съемках участвовали непрофессиональные актеры, которые исполняли роли артистов, ассистентов и звукооператоров. Они же помогали и с транспортом и питанием. Можно четко сказать что фильм снимался на народные средства. Съемки консультировал ветеран Великой Отечественной войны Семен Пантелеевич Дембул. Сейчас ему 94 года. Съемки фильма проходили в селе Кырнэцений Ной и на железнодорожной станции Мунчешты в Кишиневе. На данный момент фильм на стадии монтажа, - рассказал Яков Грибиненко.