В ближайшее время Молдова вступит в пиковую стадию вспышки коронавируса. Об этом на брифинге для прессы заявил президент страны Игорь Додон.
По его словам, ранее власти совместно со Всемирной организацией здравоохранения спрогнозировали четыре сценария развития эпидемиологической ситуации в республике, передает point.md.
"Сейчас мы находимся на стадии 3 сценария. У нас меньше 1000 случаев, но, вероятнее всего, в ближайшие дни, на следующей неделе мы превысим 1000 случаев и приступим к реализации 4 сценария. Что он означает – подключение других медучреждений и максимальное вовлечение всех доступных медиков", - сказал Додон.
При этом он добавил, что уже детально обсудил с представителями министерств план перехода к 4 сценарию, который, судя по всему, будет применен в ближайшие дни.
Напомним, что за минувшие сутки в Молдове зарегистрировали 112 новых случаев заражения COVID-19. Число инфицированных граждан в стране составляет 864 человека. point.md