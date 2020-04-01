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Медработники и сотрудники ведомств, принимающие участие в мероприятиях по борьбе с COVID-19, получат материальную помощь

Медработники и сотрудники ведомств, принимающие участие в мероприятиях по борьбе с COVID-19, получат материальную помощь

Премьер-министр Александр Мартынов подписал правительственное постановление о механизме распределения денежных средств, поступивших безвозмездно от фирмы «Шериф». Речь идет о сумме в 10 миллионов рублей.

Согласно документу, материальное стимулирование предусматривается для медработников, сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, контактирующих с лицами, имеющими подтвержденный диагноз заболевания коронавирусной инфекцией и (или) с высокой степенью риска подтверждения указанного диагноза, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

«Установить, что материальная помощь выплачивается сотрудникам по основному месту работы (службы) единовременно во втором квартале 2020 года в размерах, определяемых в зависимости от степени риска и нагрузки в пределах от 500 рублей до 10 000 рублей на одного сотрудника», – сказано в постановлении.

В целом, на баланс минздрава поступит более 7 млн руб., МВД – около 2,5 млн руб., МГБ – 200 тыс. руб.

Отметим, что выплаты начнут производить уже с сегодняшнего дня.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 09:29
  • DTV
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