Премьер-министр Александр Мартынов подписал правительственное постановление о механизме распределения денежных средств, поступивших безвозмездно от фирмы «Шериф». Речь идет о сумме в 10 миллионов рублей.
Согласно документу, материальное стимулирование предусматривается для медработников, сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, контактирующих с лицами, имеющими подтвержденный диагноз заболевания коронавирусной инфекцией и (или) с высокой степенью риска подтверждения указанного диагноза, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
«Установить, что материальная помощь выплачивается сотрудникам по основному месту работы (службы) единовременно во втором квартале 2020 года в размерах, определяемых в зависимости от степени риска и нагрузки в пределах от 500 рублей до 10 000 рублей на одного сотрудника», – сказано в постановлении.
В целом, на баланс минздрава поступит более 7 млн руб., МВД – около 2,5 млн руб., МГБ – 200 тыс. руб.
Отметим, что выплаты начнут производить уже с сегодняшнего дня. gov-pmr.org