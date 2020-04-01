К тушению возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения ГСЧС привлекла авиацию. Сброшено 200 тонн воды.
В Чернобыльской зоне отчуждения еще не потушили два очага возгорания, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Очаги - между селами Владимировка и Октябрьское (горит на площади около 20 га), а также вблизи села Раговка Котовского лесничества (41 квартал, площадь ~5 га). Последний локализовали вчера вечером", - цитирует спасателей korrespondent.net.
Отмечается, что к тушению возгорания привлекли воздушную технику - два самолета Ан-32П и вертолеты Ми-8. Уже осуществлено около полусотни сбросов воды (до 200 тонн).
Тушат пожар летчики ГСЧС из нежинского авиаотряда под руководством Ивана Коробки, пишет спикер МВД Артем Шевченко.
"Как вам такие прогулки по лесу на выходных? Да, пожалуй, это обычные наши выходные на следующие месяцы. И очень бы хотелось десантировать туда какого поджигателя, думаю, без парашюта будет в самый раз", - написал спикер.
Ранее Корреспондент писал, что в очаге пожара в чернобыльской зоне радиация превышает норму.