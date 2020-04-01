По состоянию на 10:00 шестого апреля в Слободзейском госпитале находятся 43 человека. Из них пять детей. В реанимации остаются двое заболевших. У всех пациентов с диагнозом «пневмония», проходящих лечение в больницах республики, были взяты биопробы на наличие COVID-19. Вчера пришли результаты. Большая часть из них дали отрицательный результат. Оставлены на доисследование пробы пациентов из больниц столицы и Слободзейской ЦРБ, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
На сегодняшний день COVID-19 подтверждён у 47 приднестровцев. Из обозначенного количества трое умерли. За пределами республики (в больнице Кишинёва) остаётся бендерчанка, которая заразилась коронавирусом, пребывая в гостях в РМ. mvdpmr.org