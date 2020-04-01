За сутки на горячую линию поступило свыше 700 звонков. А с начала введения ограничительных мер – больше 19 тысяч обращений.
Звонят по разным вопросам: от передвижения по населённым пунктам, пересечения границы ПМР, правил поведения во время действия ЧП, получения пенсии, оплаты патента, получения паспорта, до приобретения медикаментов и продуктов питания, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Сегодня начал работу единый Кризисный центр на базе МВД ПМР. В круглосуточном режиме представители министерств, ведомств и учреждений, принимающих активное участие в борьбе с распространением коронавируса, будут принимать звонки от граждан.
При необходимости, звонок, поступивший к оператору, будет перенаправлен специалисту по направлению.
Здесь же будет аккумулироваться вся оперативная информация, касающаяся распространения коронавируса в Приднестровье.
Руководит Кризисным центром – Вадим Шмаленко – начальник Главного управления по ЧС МВД. Телефон горячей линии Кризисного центра: 0-800-22-800.