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Горячая линия Оперштаба

Горячая линия Оперштаба

За сутки на горячую линию поступило свыше 700 звонков. А с начала введения ограничительных мер – больше 19 тысяч обращений.

Звонят по разным вопросам: от передвижения по населённым пунктам, пересечения границы ПМР, правил поведения во время действия ЧП, получения пенсии, оплаты патента, получения паспорта, до приобретения медикаментов и продуктов питания, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Сегодня начал работу единый Кризисный центр на базе МВД ПМР. В круглосуточном режиме представители министерств, ведомств и учреждений, принимающих активное участие в борьбе с распространением коронавируса, будут принимать звонки от граждан.

При необходимости, звонок, поступивший к оператору, будет перенаправлен специалисту по направлению.

Здесь же будет аккумулироваться вся оперативная информация, касающаяся распространения коронавируса в Приднестровье.

Руководит Кризисным центром – Вадим Шмаленко – начальник Главного управления по ЧС МВД. Телефон горячей линии Кризисного центра: 0-800-22-800.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 12:14
  • DTV
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