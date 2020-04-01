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В страны ЕАЭС разрешили беспошлинно ввозить товары для борьбы с COVID-19

В страны ЕАЭС разрешили беспошлинно ввозить товары для борьбы с COVID-19

В страны Евразийского экономического союза теперь можно ввозить беспошлинно товары, которые предназначены для борьбы с коронавирусом.

Такое решение приняли в Совете Евразийской экономической комиссии. Привезти можно боксы для транспортировки пациентов, респираторы, маски, защитные очки, вакцины и другие медицинские товары, передает mir24.tv

Кроме того, в список вошли и бытовые предметы: некоторые крупы и детское питание. Беспошлинный тариф будет действовать до 30 июня 2020 года.

Ранее стало известно, что экспорт ряда продуктов из стран ЕАЭС на фоне распространения коронавируса будет запрещен с 13 апреля. В частности, речь идет о репчатом луке, чесноке, репе, ржи, рисе, гречихе, просо, крупе, муке грубого помола и др.

mir24.tv
  • Сегодня, 12:18
  • DTV
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