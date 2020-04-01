Рабочая неделя Главы государства началась с очередного заседания Оперативного штаба. Актуальные на утро понедельника данные по коронавирусу: зарегистрировано 47 случаев заболевания приднестровцев, лечение в Слободзейском госпитале проходят 43 человека, трое инфицированных граждан скончались.
В выходные дни была продолжена санитарная обработка помещений и территорий общественного пользования. Обработали 2800 объектов. За все время этой практики продезинфицировано 16500 точек. На сегодняшний день – это все запланированные объекты. Оперативно наносить дезинфицирующие средства продолжат в случае выявления по тому или иному адресу очага инфекции, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Продолжает функционировать и активно используется гражданами горячая телефонная линия при Оперативном штабе. С момента ее организации поступило 19000 обращений, свыше семисот – за минувшие сутки. Помимо консультационной помощи жители республики обращаются и за материальной поддержкой. Во взаимодействии со специалистами Минсоцзащиты и государственных администраций городов и районов республики формируется перечень лиц нуждающихся в продуктах питания. Механизм адресной доставки продуктовых наборов будет централизованным, при этом Президент призвал глав местных администраций не ждать решений свыше, а принимать меры поддержки на своем уровне, опираясь на внутренние резервы. Руководитель Оперативного штаба Руслан Мова проинформировал Президента и коллег о запуске на базе МВД единого Кризисного центра. Его организовали на площадке актового зала Министерства внутренних дел, оснастив рабочие места сотрудников центра необходимой техникой. Коллектив работает круглосуточно. В него вошли представители правоохранительных структур, органов безопасности, внешнеполитического ведомства, Минздрава и Министерства экономического развития. Важно участие психологов, сотрудников санэпидемслужбы. Решено подключить к этой социально значимой деятельности сотрудников Министерства по социальной защите и труду, а также работников налоговой службы. Безопасность представителей Кризисного центра обеспечивается в полном объеме: сотрудники размещены с соблюдением карантинной дистанции, обеспечены средствами защиты, помещение систематически дезинфицируется и обеззараживается с помощью пяти кварцевых ламп, отчитался Руслан Мова.
Сотрудниками МВД совместно с эпидемиологами продолжается деятельность по контролю соблюдения санитарных и карантинных требований в медучреждениях. В течение двух выходных дней контролеры посетили 95 объектов сферы здравоохранения. Наибольшее количество нарушений – 126 – зафиксировано в столице. Вадим Красносельский такое отношение к требованиям безопасности считает недопустимым. Он напомнил, что врач не только априори подвержен наибольшему риску заражения, но и является самым опасным с точки зрения распространения инфекции субъектом. Президент подчеркнул, что для обеспечения защиты медиков сделано все необходимое. Дело – за сознательностью и личной ответственностью. Нельзя допустить ситуацию, аналогичную той, что складывается в соседней Молдове, где уже заражено больше двух сотен врачей, подчеркнул Вадим Красносельский. Он спрашивал об обеспеченности лечебных учреждений средствами защиты. На сегодняшний день местные фабрики пошили 2570 халатов, еще 660 отгрузят с конвейера сегодня. Обеспечена основная потребность в масках. Объем их ежедневного производства немного снижен – до 12000-15000 в сутки. Закуплены очки. Помимо приобретенных ранее 400 единиц, две сотни пар очков высокой степени защиты предоставит ММЗ, еще полсотни – менее эффективных, чем предложенные металлургами, но тоже с достаточно хорошим уровнем защищенности – есть в наличии у завода «Электромаш».
Интересовался Президент и обустройством сотрудников Слободзейского госпиталя на временное изолированное от семей проживание. На сегодня в корпусе оздоровительного комплекса «Днестровские зори» обустроены 36 медиков. Число желающих сменить на время борьбы с пандемией место проживания растет: к врачам приходит осознание опасности, которую они не по собственной воле могут представлять для окружающих. Глава Министерства обороны, в ведении которого находится комплекс, сообщил о готовности принять до 140 человек (при условии размещения по двое в комнате). Пока у расквартированных в «Днестровских зорях» врачей необходимости в соседстве нет.
В ходе совещания Вадим Красносельский сообщил о прибытии в республику 5000 тестов на определение наличия в организме коронавируса. Присланные в качестве помощи из России тесты – высококачественные. Ответственным службам поручено обеспечить их сохранность и строжайший учет. Повышенные требования предъявляются и к использованию медпрепаратов, признанных эффективными в борьбе с COVID-19. Каждая единица должна быть учтена, использование – строго подотчетно. Что касается развертывания в Приднестровье лаборатории для исследования проб биоматериалов потенциальных носителей коронавируса: место ее размещения определено – это лаборатория ВИЧ/СПИД, расположенная в помещении бывшего инфекционного отделения РКБ. На данный момент проводится организационная работа. Объект требует особой изоляции, фильтрации воздуха и многих других мер повышенной защиты. По окончании этих работ будет приглашен специалист кишиневского медицинского центра для тестового запуска и апробирования лаборатории.
Еще одна тема, которую подняли на сегодняшнем заседании Оперштаба, – культура ношения масок. Проблема в том, что граждане бросаются из крайности в крайность: одни пренебрегают средствами защиты, другие доводят до паранойи, констатировали участники совещания. Важно донести до населения простой алгоритм: лицевая повязка нужна при общении с потенциальными носителями инфекции, в помещениях массовой посещаемости или в момент нахождения в замкнутом пространстве с малознакомыми людьми. Дома в кругу семьи и на свежем воздухе, находясь на карантинной дистанции от других граждан, надевать маску нет необходимости. Более того, это противопоказано, так как постоянное ношение плотной тканевой маски нарушает жизненно важные процессы поступления в момент вдоха в организм кислорода и избавления на выдохе от углекислого газа. Ограничение полноценного дыхания в перспективе может спровоцировать легочные заболевания, распространение которых приобретет массовый характер, что недопустимо, подчеркнул Вадим Красносельский. Он поручил средствам массовой информации акцентировать особое внимание на данном вопросе. Еще один призыв, который, по мнению Вадима Красносельского, снова и снова должен адресоваться жителям республики: своевременно обращаться к врачам. Президент напомнил, что два из трех летальных исходов среди заболевших коронавирусом приднестровцев были связаны с крайне запоздалой просьбой о медицинской помощи. Врачи работают круглосуточно, чтобы граждане могли на самой ранней стадии заболевания получить квалифицированную помощь. Решением Оперативного штаба вызов участкового доктора на дом теперь будет доступен и в воскресенье. Такая возможность есть, так как значительное число медиков во время ЧП не находятся на рабочих местах, но продолжают нести свою социально значимую службу.
Практические вопросы, связанные с работой медперсонала в условиях чрезвычайного положения, будут обсуждены завтра в рамках совещания при Президенте. К дистанционному разговору приглашены Председатель Правительства ПМР, Министр здравоохранения, главврачи лечебно-профилактических учреждений, а также главы государственных администраций городов и районов республики.