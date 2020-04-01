Плюс шесть заболевших! Пришли результаты биопроб, которые вчера остались на доисследовании в лаборатории Кишинёва. Все они дали положительный ответ. Все заражённые – женщины. Это три тираспольчанки 38, 47, 77 лет, а также 22-летняя жительница с. Суклея, 32-летняя – из Паркан и 34-летняя – из Нововладимировки, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Таким образом, в инфекционном госпитале Слободзеи по данным на 17:00 находятся 54 пациента. У 49 из них диагноз «коронавирусная инфекция».
Всего же COVID-19 подтверждён лабораторно у 53 приднестровцев (трое – умерли, одна женщина проходит лечение в молдавской клинике). mvdpmr.org