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Онлайн обучение на контроле Главы Правительства

Онлайн обучение на контроле Главы Правительства

Уже несколько дней приднестровские школьники обучаются дистанционно. Как проходит это обучение, с какими сложностями сталкиваются ученики, учителя и родители – об это говорили руководители минпроса и управлений народного образования республики. Как рассказала глава профильного ведомства, все школы переведены на онлайн обучение. Однако, на имеющуюся горячую линию в минпросе, постоянно поступают звонки как от родителей, так и от учителей.

Один из главных – сколько времени должен проводить ребенок перед компьютером или гаджетом. Здесь необходимо регламентировать нормы, чтобы не нанести вреда здоровью юного приднестровца, передает пресс-служба Правительства ПМР.

«Необходимо предельное время по занятиям, его необходимо регламентировать. Должно быть определенное количество уроков, чтобы не получилось, что в ходе ребенок за монитором весь день проведет», - выразил мнение Александр Мартынов.

Также институт развития образования сделает подборку лучших коротких видео-уроков. Планируется, что уже к середине недели они будут доступны на их сайте. Это облегчит как труд учителю, так и сократит время пребывания ученика перед гаджетом или компьютером.

Обсуждался и вопрос преподавания таких предметов как пение, рисование и физическая культура. Предполагается их преподавание пока исключить, а учителям-предметникам заняться работой в части выработки предложений и методических рекомендаций.

Звучал и вопрос от представителей СПАПП. Так, гендиректор ЗАО НП «Электромаш» озвучил проблему, связанную с завершением обучения по системе дуального образования. На предприятии есть ряд специалистов, которые прошли теоретический курс и уже завершают его практическую часть. Они готовы к получению дипломов и вступлению в ряды сотрудников Электромаша. Однако из-за режима ЧП не могут этого сделать.

«Они должны были в течение короткого времени получить дипломы. Например, одна группа – 8 апреля, другая – в мае. Они уже все работали в процессе производственном – это последний этап обучения. Для них распространялся уже режим как на рабочих предприятиях. Мы просим им дать возможность завершить обучение, чтобы они могли работать. Более возрастных работников отправили домой, и они бы нам пригодились на производстве», - пояснил Владимир Трандасир.

По поручению Премьера к решению проблемы подключится минэкономразвития. В течение нескольких дней вопрос планируют решить.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 19:14
  • DTV
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