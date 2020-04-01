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В Украине начали сдавать в аренду собак
Украинцы предлагают взять в аренду собаку, чтобы можно было гулять во время карантина. Минимальная цена - 100 грн за полчаса прогулки.
В Украине владельцы животных начали сдавать в аренду домашних любимцев для прогулок на время карантина, сообщает korrespondent.net
Предпосылкой для такой "предпринимательской деятельности" стали новые ограничительные правила на период карантина, утвержденные Кабмином.
В одном из пунктов указано, что нельзя "посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком, а также в случае служебной необходимости".
Минимальная цена удовольствия - 100 грн за полчаса прогулки. Некоторые также указывает дополнительные условия и обязанности при аренде.
korrespondent.net
- Сегодня, 19:18
- DTV
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