В ходе ежедневного брифинга руководитель Оперативного штаба Руслан Мова подчеркнул, что в минувшие выходные большинство наших граждан показали ответственное отношение к соблюдению карантина. «Наверняка многие понимают, чем больше мы будем находиться в самоизоляции, тем быстрее закончится карантин, – отметил глава МВД. – Конечно, желательно, чтобы граждане оставались дома. Однако, если есть необходимость в прогулке с ребёнком на улице, поездке на дачу или на рыбалку, мы не будем ограничивать такие действия». Для личной безопасности гражданам необходимо соблюдать одно обязательное условие: не контактировать на улице с другими людьми, не собираться компаниями друзей или соседей, mvdpmr.orgпресс-служба МВД ПМР.
«Сейчас пора работы на приусадебных участках. Если граждане будут находиться там со своей семьёй или поодиночке, это даже приветствуется. Ведь вынужденное заточение в квартире не всегда положительно влияет на психику. Но в отношении тех, кто попытается под шумок, по надуманным поводам проскочить, мы будем принимать самые жёсткие административные меры», – подчеркнул министр внутренних дел ПМР.
О состоянии пациентов, которые проходят лечение в Слободзейском инфекционном госпитале, рассказала первый заместитель министра здравоохранения Кристина Албул: «Из шести новых больных с подтверждённымCOVID-19 три – пациенты Республиканской клинической больницы, которые проходили лечение в отделении пульмонологии.
Состояние одного пациента – мужчины – остаётся тяжёлым. Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У женщины, которая также находится в реанимации, в динамике отмечают улучшение самочувствия.
У нас есть уже один отрицательный результат. После 14 дней лечения в условиях инфекционного госпиталя. Одна проба биоматериала пациентки отрицательная. В течение 24 часов мы возьмём ещё одну пробу. В случае повторного отрицательного результата женщина будет выписана домой».
Отдельное внимание в ходе брифинга было уделено выявленным случаям инфицирования медработников. Как отметила Кристина Албул, две медсестры, которые работали в Слободзейской ЦРБ, скорее всего, заразились от пациентов. Чтобы выяснить, где и когда заболела коронавирусной инфекцией медсестра приёмного покоя Бендерской горбольницы, проводится эпидемиологическое расследование.
«Дефицита нет в средствах индивидуальной защиты в инфекционном госпитале, где медперсонал работает непосредственно с лицами с подтверждённым диагнозом. В отношении других лечебно-профилактических учреждений мы делаем всё возможное, чтобы и их снабдить и медицинскими халатами, и масками.
Медикаментами для лечения коронавирусной инфекции мы обеспечены. Есть противовирусные и антибактериальные препараты для лечения осложнений», – подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения. mvdpmr.org