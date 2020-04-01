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По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на 9:00 седьмого апреля в инфекционном госпитале в Слободзее находятся 55 пациентов, из них пятеро детей. За минувшие сутки поступил один человек.

«В реанимации на этот момент находятся уже три пациента. Это мужчина, он подключён к аппарату ИВЛ, и женщина, доктор-кардиолог из Тирасполя, её состояние средней степени тяжести. Вчера ещё один пациент был переведён из терапии Слободзейской ЦРБ в инфекционное отделение, ему срочно понадобилась искусственная вентиляция лёгких», – прокомментировала ситуацию Кристина Албул.

Напомним, положительный результат на COVID-19 у 53 приднестровцев. Из них в инфекционном госпитале находится 49 человек, одна женщина проходит лечение в кишинёвской клинике, умерло три человека.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:15
  • DTV
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