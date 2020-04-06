Dnestr.TV

 
0

Мусорные операторы заявили об опасности выброшенных медицинских масок

Мусорные операторы заявили об опасности выброшенных медицинских масок

Использованные медицинские маски, которые люди покупают в аптеках в рамках борьбы с распространением коронавируса, необходимо собирать отдельно. Такие маски вреднее пластиковых бутылок, а вирус на них может жить несколько дней.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что коронавирус живет в отходах и на поверхностях, которых касался зараженный человек, пять-семь дней. Это касается пластиковых бутылок, алюминиевой тары и медицинских масок. Любые отходы, которых касался больной, лучше герметично запаковывать в два пластиковых пакета, сообщает rbc.ru

Одноразовые медицинские маски, которые продают в аптеках, чаще всего делают из пластика, в переработку такую маску не сдать, потому что у нее класс опасности выше, чем у бутылки, — это медицинский отход, сообщала Greenpeace в России. «Если маска попадет в окружающую среду, то разлагаться будет долго, а если она заражена вирусом — то станет еще опаснее», — говорится на ее сайте.

Greenpeace призывает выбрасывать маски в мусорное ведро, разрезав их (чтобы использованные маски не могли потом продать недобросовестные люди) и поместив их на несколько дней в плотно завязанный пакет.

В Великобритании мусор, с которыми соприкасался пациент с коронавирусом, не рекомендовано выбрасывать ранее чем через 72 часа, то есть три дня. До этого времени его хранят в изолированном помещении в герметичных пакетах.
rbc.ru
  • Сегодня, 09:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна