Использованные медицинские маски, которые люди покупают в аптеках в рамках борьбы с распространением коронавируса, необходимо собирать отдельно. Такие маски вреднее пластиковых бутылок, а вирус на них может жить несколько дней.
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что коронавирус живет в отходах и на поверхностях, которых касался зараженный человек, пять-семь дней. Это касается пластиковых бутылок, алюминиевой тары и медицинских масок. Любые отходы, которых касался больной, лучше герметично запаковывать в два пластиковых пакета, сообщает rbc.ru
Одноразовые медицинские маски, которые продают в аптеках, чаще всего делают из пластика, в переработку такую маску не сдать, потому что у нее класс опасности выше, чем у бутылки, — это медицинский отход, сообщала Greenpeace в России. «Если маска попадет в окружающую среду, то разлагаться будет долго, а если она заражена вирусом — то станет еще опаснее», — говорится на ее сайте.
Greenpeace призывает выбрасывать маски в мусорное ведро, разрезав их (чтобы использованные маски не могли потом продать недобросовестные люди) и поместив их на несколько дней в плотно завязанный пакет.
В Великобритании мусор, с которыми соприкасался пациент с коронавирусом, не рекомендовано выбрасывать ранее чем через 72 часа, то есть три дня. До этого времени его хранят в изолированном помещении в герметичных пакетах. rbc.ru