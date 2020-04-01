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Благовещение 2020: запреты и традиции праздника
В 2020 году празднование религиозных дней также претерпел изменения из-за пандемии коронавируса.
Во вторник 7 апреля христиане отмечают религиозный праздник Благовещения. В 2020 году из-за пандемии коронавируса священники призывают верующих оставаться дома.
Праздник получил название от словосочетания благая весть - новость для Девы Марии о том, что она родит Спасителя.
На многих иконах Благовещения изображена белая лилия, которая является символ чистоты и непорочности.
Благовещение является постоянным праздником, и отмечается в один и тот же день, 7 апреля.
Приметы на Благовещение
Считается, что если к Благовещению еще есть снег, то стоит ждать морозов еще сорок дней.
Благовещенье без ласточек пророчит холодную весну. А если 7 апреля идет дождь, то лето будет засушливым.
Также на Благовещение якобы можно заметить особый блеск во время восхода солнца.
Запреты в Благовещение
Считается, что в этот день все мирские дела лучше отложить. Исключением является выпечка просфор - пресного церковного хлеба.
Также ранее считалось, что на Благовещение нельзя зажигать открытый огонь в доме. Наказанием мог стать пожар.
В 2020 году в праздник есть и объективные запреты, связанные с пандемией коронавируса. Прихожанам советуют не посещать церкви из-за риска заразиться вирусом.
korrespondent.net
- Сегодня, 09:34
- DTV
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