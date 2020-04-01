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Благовещение 2020: запреты и традиции праздника

Благовещение 2020: запреты и традиции праздника

В 2020 году празднование религиозных дней также претерпел изменения из-за пандемии коронавируса.

Во вторник 7 апреля христиане отмечают религиозный праздник Благовещения. В 2020 году из-за пандемии коронавируса священники призывают верующих оставаться дома.

Праздник получил название от словосочетания благая весть - новость для Девы Марии о том, что она родит Спасителя.

На многих иконах Благовещения изображена белая лилия, которая является символ чистоты и непорочности.

Благовещение является постоянным праздником, и отмечается в один и тот же день, 7 апреля.

Приметы на Благовещение

Считается, что если к Благовещению еще есть снег, то стоит ждать морозов еще сорок дней.
Благовещенье без ласточек пророчит холодную весну. А если 7 апреля идет дождь, то лето будет засушливым.

Также на Благовещение якобы можно заметить особый блеск во время восхода солнца.

Запреты в Благовещение

Считается, что в этот день все мирские дела лучше отложить. Исключением является выпечка просфор - пресного церковного хлеба.

Также ранее считалось, что на Благовещение нельзя зажигать открытый огонь в доме. Наказанием мог стать пожар.

В 2020 году в праздник есть и объективные запреты, связанные с пандемией коронавируса. Прихожанам советуют не посещать церкви из-за риска заразиться вирусом.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
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