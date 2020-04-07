Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с государственным секретарем США Майком Помпео попросил Соединенные Штаты предоставить кредитные гарантии для стабилизации украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили возможность получения помощи в дополнение к ресурсам, которые Украины планирует получить от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и других иностранных партнеров.
Зеленский поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для противодействия распространению коронавируса в размере 1,2 миллиона долларов США. При этом он выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и высказал сочувствие американцам, которые потеряли своих близких.
«США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья», — сказал украинский лидер.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились более 1,3 тысячи человек, 38 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,3 миллиона человек; 74 тысячи скончались, более 285 тысяч излечились. lenta.ru