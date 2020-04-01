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Группа DoReDoS примет участие в телемарафоне "Звезды против короны"

Группа DoReDoS примет участие в телемарафоне "Звезды против короны"

Артисты из России, Италии, Франции, Великобритании, Испании, Дании, Ирана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Латвии 11 апреля присоединятся к телевизионному марафону "Звезды против короны. Музыка объединяет!".

В рамках марафона артисты дадут концерты прямо из дома в условиях режима самоизоляции на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "Муз-ТВ", передает tass.ru

"Впервые на российском телевидении пройдет масштабный музыкальный международный телевизионный марафон, в котором в уютной домашней обстановке звезды "Муз-ТВ" дадут эксклюзивные камерные концерты. Медийные лица - продюсеры, телеведущие, актеры театра и кино, спортсмены, врачи и многие другие поделятся положительными эмоциями, "антивирусным" настроением и выразят слова поддержки в эфире телеканала", - рассказали о проекте на телеканале.

В шоу примут участие российские исполнители Николай Басков, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Валерия, Лолита, Лена Темникова, группы "Би-2" и "Звери", грузинский певец Сосо Павлиашвили, украинский дуэт Настя Каменских и Потап, иранец Arash, молдавская группа DoReDoS и другие. Ведущим марафона выступит Максим Галкин. Специальными гостями проекта станут продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и телеведущая Ксения Собчак.

Артисты покажут, как проводят дни в самоизоляции, "поделятся новыми идеями и возможностями, которые можно извлечь в сложившихся условиях, поддержат зрителей и главных героев сегодня - врачей и всех тех, кто трудится в эти дни на передовой в борьбе с вирусом".

"Мне кажется, наша встреча на "Муз-ТВ" важной, потому что в это непростое, смутное время мы должны больше дарить друг другу положительных эмоций, - привели в пресс-службе слова Валерии. - В обычной жизни говорить больше слов благодарности - важно подпитывать друг друга чем-то хорошим. Будем держаться позитивной стороны".

tass.ru
  • Сегодня, 09:55
  • DTV
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