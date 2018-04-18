Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко проведёт предварительное тестирование выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений республики, а также для всех желающих, имеющих среднее (полное) общее образование 15, 16 и 17 мая 2020 года.
С 6 апреля в связи с введением дополнительных ограничительных мер ПГУ им. Т. Г. Шевченко проводит запись на предварительное тестирование в телефонном режиме. Для этого необходимо позвонить по номеру 0 (533) 79-505. После составления заявления (для чего необходимо продиктовать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта абитуриента) в любом отделении банка оплачивается необходимая сумма. Стоимость тестирования по одному предмету – 47,9 рубля, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу вуза.
Заявление на предварительное тестирование можно подать до 30 апреля, ежедневно – с 09:00 до 16:00, в субботу – с 09:00 до 13:00, воскресенье – выходной.
При успешной сдаче тестирования выдаются сертификаты. Выпускники, предоставившие сертификаты при подаче документов для поступления, по их желанию могут быть освобождены от вступительных испытаний в университете. novostipmr.com