Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовят танк Т-34 к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Тирасполе.
Специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ произвели смазку узлов и агрегатов танка, очистили его корпус и детали от ржавчины, провели антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской. По такому же принципу был восстановлен грузовой автомобиль ГАЗ-АА, известный как «полуторка», передает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.
Планируется, что танк Т-34 возглавит механизированную парадную колонну. В данный момент военнослужащие ремонтной роты ОГРВ ПРРМ ведут техническое обслуживание и покраску современной автобронетанковой техники, которая будет задействована в праздновании. structure.mil.ru