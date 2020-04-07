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Российские военнослужащие в Приднестровье готовят танк Т-34 к участию в параде к 75-летию Победы в Тирасполе

Российские военнослужащие в Приднестровье готовят танк Т-34 к участию в параде к 75-летию Победы в Тирасполе

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовят танк Т-34 к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Тирасполе.

Специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ произвели смазку узлов и агрегатов танка, очистили его корпус и детали от ржавчины, провели антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской. По такому же принципу был восстановлен грузовой автомобиль ГАЗ-АА, известный как «полуторка», передает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Планируется, что танк Т-34 возглавит механизированную парадную колонну. В данный момент военнослужащие ремонтной роты ОГРВ ПРРМ ведут техническое обслуживание и покраску современной автобронетанковой техники, которая будет задействована в праздновании.
structure.mil.ru
  • Сегодня, 17:48
  • DTV
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