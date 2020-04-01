Крупный штраф (свыше 64 тысяч рублей ПМР) или до пяти лет лишения свободы может грозить жительнице Григориополя за призывы к агрессии. В социальной сети женщина распространила материал, призывающий граждан не открывать двери врачам и правоохранителям, отказываться от тестирования на наличие вирусной инфекции, передает пресс-служба МВД ПМР.
В ходе разбирательства выяснилось, что данный пост женщина получила от подруги и, не задумываясь, поделилась им в мессенджере. В действиях горожанки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 350 УК ПМР «Публичные призывы к развязыванию агрессии». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Милиционеры обращаются к гражданам с просьбой не распространять слухи и недостоверные сведения, апеллировать только к официальным источникам информации. Ложные данные только сеют панику. А для успешного противодействия пандемии важно сохранять рассудительность и строго соблюдать все меры предосторожности.