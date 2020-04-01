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Педагогам предложили пройти курс вебинаров по дистанционному обучению школьников
Центр «Альфа-Диалог» (Санкт-Петербург) предлагает пройти курс вебинаров «Организация дистанционного обучения школьников», сообщается на сайте Министерства просвещения ПМР.
В ходе вебинаров слушатели курса могут получить следующую информацию:
– как провести дистанционный урок;
– как организовать самостоятельную работу учащихся с использованием цифровых ресурсов и наладить обратную связь;
– как провести дистанционную консультацию для детей и родителей;
– как создать свои видеоресурсы и обеспечить доступ к ним.
Практический курс ведёт Маргарита Лебедева, доктор педагогических наук, профессор, автор курсов, учебных пособий по дистанционным образовательным технологиям.
Ознакомиться с условиями участия и зарегистрироваться можно по ссылке: alfa-dialog.timepad.ru/event/1292794
При участии в вебинаре участники получают сертификат. При записи на курс (36 или 72 часа) и выполнении итоговой работы — удостоверение о повышении квалификации.
minpros.info
- Сегодня, 18:02
- DTV
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