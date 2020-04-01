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Педагогам предложили пройти курс вебинаров по дистанционному обучению школьников

Педагогам предложили пройти курс вебинаров по дистанционному обучению школьников

Центр «Альфа-Диалог» (Санкт-Петербург) предлагает пройти курс вебинаров «Организация дистанционного обучения школьников», сообщается на сайте Министерства просвещения ПМР.

В ходе вебинаров слушатели курса могут получить следующую информацию:

– как провести дистанционный урок;

– как организовать самостоятельную работу учащихся с использованием цифровых ресурсов и наладить обратную связь;

– как провести дистанционную консультацию для детей и родителей;

– как создать свои видеоресурсы и обеспечить доступ к ним.

Практический курс ведёт Маргарита Лебедева, доктор педагогических наук, профессор, автор курсов, учебных пособий по дистанционным образовательным технологиям.

Ознакомиться с условиями участия и зарегистрироваться можно по ссылке: alfa-dialog.timepad.ru/event/1292794

При участии в вебинаре участники получают сертификат. При записи на курс (36 или 72 часа) и выполнении итоговой работы — удостоверение о повышении квалификации.

minpros.info
  • Сегодня, 18:02
  • DTV
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