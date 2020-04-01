Экспорт молдавской винодельческой продукции в нынешнем году может сократиться из-за пандемии COVID-19 на 30%, а то и 50% по сравнению с 2019 г.
Как сообщает «ИНФОТАГ», такое мнение высказало Национальное бюро винограда и вина (НБВВ), отметив, что уже в марте поставки за рубеж уменьшились на 9% по объемам и на 11% в денежном выражении по первым месяцем весны прошлого года.
Директор НБВВ Георгий Арпентин отметил, что распространение коронавируса негативно сказалось на всей отрасли виноградарства и виноделия, в которой занято четверть населения РМ.
«Одной из основных миссий винодельческого сектора в нынешнем году станет сохранение рабочих мест. Этот факт вызовет положительную реакцию по всей цепочке и впоследствии обеспечит экономическое возрождение отрасли и восстановление динамики экспорта молдавских вин. Сегодня нам необходимо объединить усилия и работать вместе, чтобы продолжать продвигать Молдову как производителя качественных вин и как важное направление винного туризма», - считает он.
Арпентин напомнил, что отечественный винодельческий сектор уже пережил несколько крупных кризисов с разрушительными экономическими последствиями, но ему удалось успешно преодолеть трудности, в том числе благодаря виноделам, которые проявили большую смелость и солидарность.
«НБВВ будет внимательно следить за ситуацией в отрасли и на основных экспортных рынках. Наши эксперты определят препоны, с которыми сталкивается винодельческое сообщество, и помогут государственным органам вмешаться для принятия соответствующих решений и мер поддержки. А после кризиса Бюро предпримет необходимые меры для активизации деятельности по продвижению молдавского вина на экспортных рынках», - заверил он.
Как сообщал ранее «ИНФОТАГ», в 2019 г. Молдова экспортировала 156,6 млн. л винодельческой продукции, что стало рекордным показателем за последние пять лет. 94% экспорта обеспечили вина, 3% дивины и винные дистилляты, 2% крепленые вина и 1% игристые. Всего Молдова экспортировала винодельческую продукцию в 67 стран на 3 млрд. леев ($174 млн.), что на 9,2% (260 млн. леев) больше, чем годом ранее. infotag.md