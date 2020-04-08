Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Первоначально президент США Дональд Трамп заявлял о решительном намерении прекратить финансирование ВОЗ со стороны Штатов. По словам Трампа, ВОЗ получает от Америки большие деньги. Власти США собираются приостановить выделение средств организации, заявлял президент, передает runews24.ru.
Однако через несколько минут глава Белого дома скорректировал собственное высказывание. На уточняющий вопрос, считает ли президент, что в данный момент подходящее время для подобных действий, Трамп ответил, что, «возможно, нет».
Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты планируют изучить такую возможность.
На замечание одного из представителей США, что Трамп ранее говорил о прекращении финансирования ВОЗ, президент ответил: «Нет, не говорил, я сказал, что мы изучим, что мы исследуем, мы рассмотрим прекращение» выделения средств.
В ходе своего выступления глава американского государства снова обрушился на организацию с критикой. Как заявил Трамп, представители ВОЗ подвергли критике введенный президентом США запрет на въезд в Штаты иностранцев из стран, где зафиксированы крупные очаги COVID-19.
«Они ошибались», - подчеркнул глава Белого дома.
Политик отметил, что ВОЗ «очень концентрируются на Китае».