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В рейтинге Forbes сменился богатейший россиянин.

В рейтинге Forbes сменился богатейший россиянин.

В рейтинге миллиардеров Forbes сменился самый богатый участник из России. Наиболее состоятельным россиянином стал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, следует из данных, опубликованных на сайте журнала. Его капитал оценивается в $19,7 млрд.

За последний год состояние Потанина, по оценкам журналистов, увеличилось больше, чем на $1 млрд. В 2019 оно составляло $18,1 млрд, тогда Потанин не входил даже в пятёрку богатейших людей России по версии Forbes, уступая в этом списке Вагиту Алекперову и Геннадию Тимченко. Сейчас все они оказались в рейтинге намного ниже Потанина, сообщает openmedia.io.

Такими изменениями бизнесмен, уверены эксперты, обязан росту котировок «Норникеля». Это объясняется высоким спросом на никель и палладий, которые добывает компания и которые необходимы при производстве аккумуляторов электромобилей, а также катализаторов и систем очистки выхлопа машин, замечает журнал.

Помимо Потанина, в топ-5 рейтинга богатейших россиян также вошли:

-основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (Forbes оценивает его состояние в $18,1 млрд; по сравнению с прошлым годом оно уменьшилось на $3,2 млрд),

-прошлогодний лидер списка, основатель и председатель правления «Новатэка», а также совладелец «Сибура» Леонид Михельсон ($17,1 млрд; потерял за год $6,9 млрд),

-председатель совета директоров «Северсталь» Алексей Мордашов ($16, 8 млрд, по сравнению с прошлым годом — минус $3,7 млрд),

-глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($15,2 млрд, за год потерял $5,5 млрд) и другие.


Всего в российскую часть рейтинга вошли 102 предпринимателя. Среди дебютантов — сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский ($1,1 млрд) и создатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников ($1 млрд).

Мировой рейтинг Forbes

Рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, как и в прошлом году, возглавил основатель Amazon Джефф Безос. Его капитал журнал оценивает в $113 млрд. Предприниматель, указывают эксперты, — единственный участник списка с двенадцатизначным состоянием. Но даже он за последний год обеднел, лишившись из-за падения акций Amazon вместе со всем американским фондовым рынком $18 млрд.

Также в топ-5 рейтинга богатейших людей мира вошли:

-сооснователь Microsoft Билл Гейтс (его капитал, по подсчётам Forbes, составляет $98 мдрд),

-основной владелец модного дома LVMH Бернар Арно ($76 млрд),

-генеральный директор Berkshire Hathaway, инвестор Уоррен Баффет ($67,5 млрд),

-основатель производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон ($59 млрд).

Всего в списке миллиардеров Forbes оказались 2 095 человек. Их общее состояние журнал оценивает в $8 трлн, это, замечает издание, на $700 млрд меньше, чем в прошлом году.

Обратите внимание

В мировом рейтинге миллиардеров Forbes российские бизнесмены входят топ-50 и топ-100.

Так, Владимир Потанин в общем списке занимает 41 позицию, Владимир Лисин — 45-ю, Леонид Михельсон — 48-ю. Недалеко от них эксперты поместили и Мордашова (он — на 54 строчке), а также Вагита Алекперова (65 место) и Геннадия Тимченко (72).

Однако известно, что для российских предпринимателей начало года вышло не очень удачным. Из-за падения цен на нефть и кризиса, вызванного пандемией коронавируса, богатейшие люди России в январе-марте суммарно потеряли $62,6 млрд, свидетельствовали данные Bloomberg Billionaires Index.

Среди лидеров потерь в этом рейтинге были в том числе Потанин (минус $3,8 млрд с начала года, но это не помешало ему увеличить своё состояние в целом), Лисин (минус $4,7 млрд) и Мордашов (минус $4,83 млрд).
openmedia.io
  • Сегодня, 08:14
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