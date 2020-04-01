По состоянию на 8:30 восьмого апреля в Слободзейском инфекционном госпитале находится 64 человека. Из них 53, включая двоих детей, с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». У 14 пациентов пневмония как осложнение COVID-19.
В реанимации на сегодняшнее утро находятся двое. Это тираспольчанин 1959 года рождения и 45-летняя женщина, также жительница столицы, передает пресс-служба МВД ПМР.
Переведённый 6 апреля в реанимацию 65-летний мужчина минувшей ночью скончался. Несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось. У столичного пенсионера были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. В карантинный госпиталь Слободзеи он поступил в крайне тяжёлом состоянии с двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией.
На данный момент лабораторно подтверждены 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией: