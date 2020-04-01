WhatsApp наложил ограничения на пересылку сообщений в мессенджере
Мессенджер WhatsApp ограничил количество получателей или групп, которым можно переслать одно и то же сообщение, то есть использовать функцию Forward. Теперь это можно сделать не более пяти раз.
«С сегодняшнего дня мы устанавливаем лимит в пять сообщений по всему миру», - цитирует Reuters вице-президента по коммуникациям WhatsApp Викторию Грэнд, передает tvzvezda.ru.
До этого пользователи мессенджера могли переслать одно и то же сообщение до 20 пользователям или группам. Сегодня WhatsApp должен выпустить необходимое обновление в связи с новыми правилами. Сначала обновление получат пользователи Android, затем - iOS.
Впервые ограничения в пять сообщений были введены в Индии в июле 2018 года. Это произошло после того, как в стране было совершено несколько убийств из-за слухов о похищениях детей, которые распространялись через мессенджер. ■ tvzvezda.ru