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WhatsApp наложил ограничения на пересылку сообщений в мессенджере

WhatsApp наложил ограничения на пересылку сообщений в мессенджере

WhatsApp наложил ограничения на пересылку сообщений в мессенджере

Мессенджер WhatsApp ограничил количество получателей или групп, которым можно переслать одно и то же сообщение, то есть использовать функцию Forward. Теперь это можно сделать не более пяти раз.

«С сегодняшнего дня мы устанавливаем лимит в пять сообщений по всему миру», - цитирует Reuters вице-президента по коммуникациям WhatsApp Викторию Грэнд, передает tvzvezda.ru.

До этого пользователи мессенджера могли переслать одно и то же сообщение до 20 пользователям или группам. Сегодня WhatsApp должен выпустить необходимое обновление в связи с новыми правилами. Сначала обновление получат пользователи Android, затем - iOS.

Впервые ограничения в пять сообщений были введены в Индии в июле 2018 года. Это произошло после того, как в стране было совершено несколько убийств из-за слухов о похищениях детей, которые распространялись через мессенджер. ■
tvzvezda.ru
  • Сегодня, 08:43
  • DTV
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