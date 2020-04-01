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Открыта вакансия путешественника за $2,5 тысячи в неделю

Открыта вакансия путешественника за $2,5 тысячи в неделю

О реалиях возможности такой работы во время пандемии коронавируса компания-работодатель не говорит.
В сети появилась вакансия путешественника с окладом около 2500 долларов в неделю. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на сайт люксовых вещей HushHush.

В обязанности соискателя будет входить тестирование роскошных апартаментов. Дорогостоящая недвижимость разбросана по всему миру. Например замок на французской ривьере, вилла с 25-ю спальнями в Испании, дом на берегу океана во Флориде и так далее.

Сотрудник также будет составлять подробный отчет об объектах. Каждые апартаменты должны быть описаны на 800 слов с указанием удобств, доступности и дизайна. Это необходимо для определения пригодности жилья для сайта HushHush.

Работодатель обещает зарплату в размере около 2,5 тысячи долларов неделю.

Соискатель должен не иметь судимостей и уметь писать хорошие тексты в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что было спрогнозировано будущее путешествий после коронавируса. Также Корреспондент писал о том, что тысячи китайцев после карантина застряли на горе.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:26
  • DTV
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